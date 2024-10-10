Kayseri'de Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yapımı devam eden İl Halk Kütüphanesi inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 bin 100 metrekare kapalı alana sahip İl Halk Kütüphanesi'nde sona gelindi.

Kütüphane inşaatında incelemede bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışma ve internet salonu, çocuk kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi ve konferans salonu gibi alanların yer alacağı kütüphanenin şimdiden kente hayırlı olmasını diledi.

Klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren bu projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, kente yakışacak bir vizyon projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.