KAYSERİ'DE MEZARLIKTA SİLAHLA VURULMUŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

KAYSERİ'de yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Esma Bal (40), tabancayla mezarlıkta vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık 5'inci Kapı'da meydana geldi. Temizlik çalışması yapan mezarlık çalışanları tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yatan bir kadın buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabancayla vurulmuş kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemde hayatını kaybeden kadının dün kayıp başvurusu yapılan Esma Bal olduğunu tespit etti. Polis, yakınının mezarına geldiği tahmin edilen kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Evli olduğu öğrenilen kadın, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)