Kayseri'de mevsimlik tarım işçilerine yönelik uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda 272 gram sentetik uyuşturucu ve 319 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musahacılı Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.G'nin de kaldığı 3 çadırda arama yaptı.

Aramada, 272 gram sentetik uyuşturucu ve 319 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.