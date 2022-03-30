Kayseri'de Mevlana Kütüphanesi hizmete açıldı

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde yaptırılan Mevlana Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde açılan kütüphanenin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kütüphanenin ramazan ayı boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini aktaran Büyükkılıç, "Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleriyle Kayserililere hizmet vermeye başladı. Türkiye'de en çok kütüphane ziyaretçisi olan iller arasında yer alan Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapmak için gayretlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.