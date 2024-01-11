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Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydınlıkevler Mahallesi Kadife Sokak'taki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında ev hasar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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