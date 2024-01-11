Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydınlıkevler Mahallesi Kadife Sokak'taki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında ev hasar gördü.