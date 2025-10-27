Haberler

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi 29 Ekim'de Tanıtılacak

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreninin 29 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Proje, önemli ulaşım akslarını kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, katlı kavşakta incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin çalışmaları esnasında alternatif güzergah olarak kullanılacak önemli bir projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, tanıtım törenini 29 Ekim'de yapacakları projenin Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas-Organize Sanayi, Erciyes-şehir merkezi arasındaki bağlantı aksında ulaşımı kesintisiz bir şekilde sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
