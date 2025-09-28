Haberler

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

Kayseri'de 191 milyon 500 bin lira maliyetle inşa edilecek Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Projenin tamamlanarak Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 191 milyon 500 bin lira projeli kavşakta çalışmalar sürüyor.

Altgeçit yapımında 90 santimetre yüksekliğinde, 20,90 metre boyunda 118 prefabrik kiriş montajına da başlandı.

Kavşak, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas Bulvarı ile 15 Temmuz Bulvarı'nı birbirine bağlayacak.

Projenin Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

