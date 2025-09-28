Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 191 milyon 500 bin lira projeli kavşakta çalışmalar sürüyor.

Altgeçit yapımında 90 santimetre yüksekliğinde, 20,90 metre boyunda 118 prefabrik kiriş montajına da başlandı.

Kavşak, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas Bulvarı ile 15 Temmuz Bulvarı'nı birbirine bağlayacak.

Projenin Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.