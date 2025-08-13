Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı 29 Ekim'de Trafiğe Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşım ağını rahatlatacak projelerden olan Meteoroloji Katlı Kavşağı'nın 29 Ekim'de trafiğe açılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Davud El Kayseri Caddesi'nin kesişim noktasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, proje sahasını gezerek teknik ekipten bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, trafiği rahatlatmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Çalışmalarda 700'e yakın fore kazık yapıldığını kaydeden Büyükkılıç, "İnşallah fore kazık çalışmaları sonrasında tabliyeler konulup ondan sonra asfaltı dökülünce pırıl pırıl trafiğimize açılmış olacak. Bu sürecin muhtemelen 15 Eylül gibi teslim edileceğini, 29 Ekim'e de trafiğe rahatlıkla açılacak konuma geleceğini buradan paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.