Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı - Haberler

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Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de mesleki eğitim öğrencisi öğretmenini bıçakla yaraladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir öğretmen, öğrenci tarafından bıçakla yaralandı.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir öğretmen, öğrenci tarafından bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Yahyalı Mesleki Eğitim Merkezi'nde motor bölümü öğretmeni Ahmet H, burada eğitim gören M.B'yi (17) elindeki tespihi cebine koyması yönünde uyardı. Bunun üzerine başlayan tartışma sonucu M.B, öğretmeni Ahmet H'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ahmet H'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Mesleki Eğitim, Kayseri, Yahyalı, Polis, Güncel, Haberler

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