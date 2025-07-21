Kayseri'de Memurlara Hukuk Eğitimi Verildi

Kayseri'de Talas Belediyesinde görevli memurlara hukuk eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimi, emekli mülkiye müfettişi Mehmet Çoban verdi.

Eğitim, kamu hizmetlerinde şeffaflık, etik ilkelere bağlılık ve mevzuat bilgisi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla yapıldı.

Kamu görevinde hukuki sorumluluklar, etik sınırlar ve mal bildirim yükümlülükleri gibi başlıklarda detaylı bilgiler sunulan eğitimde, "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" ile "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" hakkında kapsamlı bilgilendirme gerçekleştirildi.