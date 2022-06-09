Kayseri'de Melikgazi Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi - Haberler

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Kayseri'de Melikgazi Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de Melikgazi Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi

Kayseri'de Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Kayseri'de Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Kayseri Kalesi'nde düzenlenen sergide, merkezdeki kurslara ilişkin yaklaşık 60 stant yer aldı.

Stantlarda, eğitim dönemi boyunca usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen el emeği ürünler sergilendi. Sergideki ürünlerin vatandaşlara satışı da gerçekleştirildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi Kayseri Güncel Haberler

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