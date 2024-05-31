Kayseri'de, Mavi Marmara saldırısında yaşamını yitiren Furkan Doğan için anma programı düzenlendi

Kayseri'de düzenlenen programda 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Furkan Doğan anıldı.

Beytül Makdis Derneği tarafından düzenlenen anma programı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Mavi Marmara gemisi yolcularından Gönül Memiş, gemiye yapılan saldırının üzerinden 14 yıl geçtiğini belirterek, "Bu davayı önemseyen hiç kimse o gemiden inmedi. İnşallah bir yol açıldı. Bu yolun kapanmaması için biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

İlkokul öğrencisi Erkam Çelik de Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık şiirini seslendirdi.

Beytül Makdis Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri'de bir çok gencin Filistin'e destek vermek amacıyla farklı eylemler yaptığını ve bunun da kendisini yeni Furkan Doğan'lar yetişmesi konusunda umutlandırdığını kaydetti.

Dünyanın dört bir tarafında Gazze'den umudunu kesmeyenlerin ve dualarıyla oradaki Müslümanlara destek verenlerin olduğuna dikkati çeken Konaç, şöyle konuştu:

"Herkes Kudüs ve Gazze biletlerinin parasını biriktirmeye başlasın. Allah'ın izniyle çok kısa sürede bu topluluk Mescid-i Aksa'da zafer namazları kılacak inşallah. O zafer günü geldiğinde, o şerefli tablonun içerisinde bizler de yer alacağız. Ben en çok Rabb'ime bu konuda dua ediyorum. Furkan cennete uçalı 14 yıl oldu. Bu 14 yıl içerisinde Gazze'de zulüm devam ediyor. Halen Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar alınmıyor. O günden bu yana yaklaşık 50 bin kardeşimizi Furkan'ın yanına gönderdik. Ama Furkan yaşamaya devam ediyor. Bugünler bitecek. Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'da hepimiz zafer namazları kılacağız."

Program Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona erdi.