Kayseri'de Mantar Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir mantar üretim tesisinde çıkan yangın, kısa sürede tesisin büyük bölümünü sardı. İtfaiye ve diğer ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
KAYSERİ'de, mantar üretim tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'nde bulunan mantar üretim tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tesisin büyük bölümünü kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.