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Kayseri'de Makine Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

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Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde tamir edilen kırım makinesine sıkışan işçi Abdurrahman K. (36) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tamir etmek istediği makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan OSB 17. Cadde'de PVC kapı sistemleri üreten bir fabrikada Abdurrahman K. (36), tamirini yaptığı kırım makinesine sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Abdurrahman K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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