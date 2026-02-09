Haberler

Jandarma, Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Kayseri-Develi Yolunda Mahsur Kalan Yurttaşları Kurtardı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri–Develi yolunda mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde kurtarıp, ihtiyaçlarını karşıladı.

(ANKARA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri– Develi yolunda mahsur kalan yurttaşları kurtardı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada,"Yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri–Develi (Erciyes) yolunda mahsur kalan vatandaşlarımız, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından güvenli şekilde alınarak Jandarma Karakollarımıza ulaştırıldı. Yol yeniden trafiğe açılana kadar vatandaşlarımızı misafir ettik, her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendik." ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
