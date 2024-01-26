Kayseri'de mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik teline takılarak mahsur kalan bir güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kuş, yeniden doğaya salıverildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elektrik teline takılarak mahsur kalan bir güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan elektrik direğindeki tele ayağı takılarak mahsur kalan güvercini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olayın ardından bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, güvercini kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen kuş, yeniden doğaya salıverildi.