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Kayseri'de Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kayseri'de Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal ortamına bırakıldı.

Kayseri'de bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki bir apartmanın bacasından ses geldiğini duyan Ramazan Çavdar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Binanın havalandırma boşluğu içinde bir güvercinin mahsur kaldığını belirleyen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Özel aparatlar yardımıyla kurtarılan güvercin, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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