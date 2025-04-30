Kayseri'de Mahsur Kalan 4 Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapuzbaşı Güney Şelaleleri bölgesinde hayvanlarını otlatan Ali Aşık, keçilerinden 4'ünün eksik olduğunu fark etti.

Aramada keçilerinin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gören Aşık, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bölgeden ip düzeneğiyle keçileri kurtardı.

Aşık, ekiplere teşekkür etti.