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Kayseri'de Mahsur Kalan 4 Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kayseri'de Mahsur Kalan 4 Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde hayvanlarını otlatan Ali Aşık, dağlık alanda mahsur kalan 4 keçisini itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtardı. Ekipler, 100 metre yükseklikteki kayalıklarda yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile keçileri kurtardı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kapuzbaşı Güney Şelaleleri bölgesinde hayvanlarını otlatan Ali Aşık, keçilerinden 4'ünün eksik olduğunu fark etti.

Aramada keçilerinin yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldığını gören Aşık, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bölgeden ip düzeneğiyle keçileri kurtardı.

Aşık, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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