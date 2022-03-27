Kayseri'de mahalleliler baharın gelişini halaylarla kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir muhtarın organize ettiği etkinlikte, mahalle halkı davul zurna eşliğinde baharın gelişini kutladı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri, Dadaloğlu Parkı'nda baharın gelişini karşılamak için bir araya geldi. Vatandaşlara, kazanlarda pişirilen bulgur pilavı ve ayran ikram edildi.

Kentteki mahalle muhtarlarının ve başka mahallelerde yaşayanların da ilgi gösterdiği etkinlikte davul ve zurna eşliğinde halay çekildi.

Mahalle muhtarı Gonca Kaan, AA muhabirine, 2021'de mahalle halkına bahar aylarında böyle bir etkinlik düzenlemek için söz verdiğini ancak salgın nedeniyle gerçekleştiremediğini söyledi.

Bu sözünü bu yıl yerine getirebildiğini dile getiren Kaan, "Ramazan öncesi havalar güzelken baharın gelişini kutlamak istedik. Davullarla zurnalarla halk oyunlarıyla etkinlik düzenledik. Halkımız da memnun kaldı." dedi.

Alpaslan Mahalle Muhtarı Yalçın Sezgin ise bu tür organizasyonların, festivallerin artırılmasını istediklerini belirtti.

Vatandaşlardan Tuğba Ayca da çok eğlendiklerini anlatarak, "Tüm halkımız burada toplandı, muhtarımız her alanda bize destek oluyor. Bu güzel günde de bizi buluşturdu, çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.