Son dakika haberi! Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi mahsur (2)- Yeniden

YAHYALI, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de mahsur kaldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aladağlar bölgesindeki çinko madeninde meydana geldi. Mustafa Kayadelen (36) ve Murat Erdil (45) yerin yaklaşık 60 metre derinliğinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçükte 2 çocuk babası Kayadelen hayatını kaybederken, Erdil ise mahsur kaldı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden Kayadelen'in cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Mahsur kalan Erdil'i kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Vali Şehmus Günaydın, göçüğün meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Günaydın, göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.