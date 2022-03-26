Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3) - Haberler

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Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3)

10 SAAT SONRA KURTARILDIKayseri'nin Yahyalı ilçesinde, saat 06.00 sıralırnda maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Erdil (45) yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

10 SAAT SONRA KURTARILDI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, saat 06.00 sıralırnda maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Erdil (45) yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Maden ocağına ait ambulansla maden ocağından çıkartılan Erdil, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Bilinci açık olan Erdil, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3)

Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3)

Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, mahsur işçi 10 saatte kurtarıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kayseri, Yahyalı, Maden, Güncel, Haberler

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