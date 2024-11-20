Kayseri'de Macar Milli Arşivi'nden 19 eserin yer aldığı "Misafirperver Bir Devlet" sergisi açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Büyük Şehir Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin saygı ve güven çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

İki ülkenin ilişkilerinde şehirler arasındaki işbirliğinin de önemli olduğunu ifade eden Matis, "Kayseri bizim için sadece dostane ilişkilerden dolayı önemli değil. Kayseri bir ticaret merkezi, bundan dolayı da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kültür, sanat ve eğitim konusunda da işbirliğine önem verdiklerini anlatan Matis, şöyle konuştu:

"Kayseri'deki üniversitelerle ilişkilerimiz çok iyi. Macaristan her sene 200 Türk öğrenciye devlet bursu veriyor. Bu burs bugünlerde açıldı, ocak ayına kadar Kayseri'de eğitim gören genç dostlarımız da bu bursa başvurabilir. 2024 Macaristan-Türkiye Kültür Yılı ilan edildi. Bu program kapsamında 150 kültür faaliyetini Türkiye'de gerçekleştirdik. Bunun önderliğini 2013 senesinden beri İstanbul'da faaliyet gösteren Macar Kültür Merkezimiz yürütüyor. Ayrıca Türkiye'nin kültürünü Yunus Emre Enstitüsü Macaristan'da tanıtıyor. Bugün burada açacağımız sergide, Osmanlı'nın son yıllarında ve genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında olan işbirliğimizi detaylı bir şekilde anlatılıyor. İlginç olan her zaman bir milletin kendi tarihidir ama ben inanıyorum ki ortak tarihimizin bu önemli zamanı da hepinizin ilgisini çekecektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise her iki ülkenin cumhurbaşkanının da dostane bir ilişki yürüttüğünü dile getirdi.

Sanat Galerisi'ndeki 16'ncı sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirten Büyükkılıç, Macar Milli Arşivi'nde yer alan eserleri vatandaşlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar sergiyi gezdi.

1600'lü yıllarda Osmanlı'nın Macaristan halkına ev sahipliği yaptığını anlatan, Macar Milli Arşivi'nden çıkarılan Türk-Osmanlı-Macar dostluğunun yer aldığı bilgi, yazı, fotoğraf ve minyatürlerin bulunduğu sergi, 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.