Kayseri'de Lokomotifin Çarptığı Araçta 2 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir lokomotif, hafif ticari araca çarparak iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde lokomotifin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yozgat istikametine giden lokomotif, Şeker Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kontrollü hemzemin geçitte, Bilal Efe'nin kullandığı 34 HKH 796 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan A.Ö. (22) ile A.D. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel