Kayseri'de Liseliler Yaşlılara Teknoloji ve El Becerisi Öğretiyor

Kayseri'de meslek lisesi öğrencilerince hazırlanan projeyle liseliler, cilt bakımını yaptıkları Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezindeki yaşlılara cep telefonu ve internet kullanmayı öğretiyor, okulun mutfağında birlikte mantı doldurup hamur açıyor.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Fuat Aydın'ın danışmanlığında liseli kız öğrenciler "Ulu Çınarlardan Genç Fidanlara Kuşaklararası Etkileşim Programı" projesini hazırladı.

Proje danışmanı Aydın, AA muhabirine, son yıllarda gündeme gelen kuşak çatışması kavramını kuşak dayanışmasına çevirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin bu amaçla çeşitli atölye çalışmaları hazırladığını anlatan Aydın, yaşlılar ile öğrencilerin çeşitli etkinliklere katıldığını aktardı.

Projenin sürdüğünü belirten Aydın, "Yaşlılarımızla bir aile gibi olduk. Bizi en çok mutlu eden çocukların gözündeki ışıltı, yaşlılarımızın da mutluluğu oldu. Burada zanaat sahibi olan bazı yaşlılarımız meslekleriyle ilgili tecrübelerini gençlerimizle paylaştı. Öğrencilerimiz bölümleriyle ilgili edindikleri bilgileri yaşlılarımızla paylaştı, böylece bir etkileşim oldu. Vefa, yardımseverlik, sorumluluk gibi temel değerleri hep beraber taçlandırdık." diye konuştu.

"Herkese yaşlılık var"

Yeme-içme bölümü öğrencisi Ceyda Nur Arslan, yaşlılarla çok eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Birlikte ebru ve ahşap boyama yaptıklarını anlatan Arslan, "Aslında onların bizden öğrendiği değil de bizim onlardan öğrendiğimiz binlerce şey var. Çoğu teyzenin mutfaktaki işlerde eli alışmış, pratikleşmiş. Bize okulda öğrendiğimizin dışında da öneriler sundu, sadece teyzeler değil, amcalar da aynı şekilde." dedi.

Öğrenci Yağmur Savuran, "Birlikte güzel duygular hissettik. Herkese yaşlılık var, eğer empati yaparsak onları anlayabiliriz. Anlarsak aslında daha çok saygı duyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güzellik ve saç bakımı hizmetleri bölümü öğrencisi Sena Nur Karadurdu, yaşlıların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Karadurdu, "Cilt bakım uygulamaları yaptık, lenf drenaj yaptık. Mutlu olduk geldikleri için." dedi.

Öğrenci Merve Moğul, yaşlılarla beraber şarkı, türkü söylediklerini, onlarla zaman geçirmeyi çok sevdiklerini anlattı.

Yaşlıların da kendilerini sevdiğini belirten Moğul, "Birbirimize yardım ettik. Biz onlara cep telefonu kullanmayı, interneti anlattık. Onlar mutlu olunca biz de mutlu olduk." dedi.

Yaşlılardan Hikmet Kocabey, gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin kendilerine çok kibar davrandığını vurgulayan Kocabey, "Mutfakta mantı sıktık, yaprak sardık, içli köfte yaptık. Biz onlara öğrettik, onlarda bize. Bana cilt bakımı yaptılar, daha önce hiç cilt bakımı yaptırmamıştım, çok memnun kaldım." diye konuştu.

Öğrencilerle mutfakta çeşitli yemekler yapan Zülfiye Dönmez, yalnız yaşadığını, evde de mutfağa girdiğini belirterek, "Hamur açtım, kızlar diyor ki 'Teyze, sen nasıl açıyorsun hızlı hızlı.' Yaprak sardık, beraber mutlu olduk." dedi.

Çınar ağacını gençlerle yaşlılar beraber boyadı

Okulun bir sınıfının duvarına çizilen çınar ağacını gençlerle boyayan Mustafa Mercan, ilk kez yaprak sardığını, hamur açtığını, güzel bir tecrübe yaşadığını ifade etti.

Gazetecilikten emekli Gıyasi Erdoğan, öğrencilerle simit yaptığını, yufka açtığını, evinde de yemeğini ve temizliğini kendisinin yaptığını anlattı.