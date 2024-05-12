Kayseri'de Parlamenter Münazara Turnuvası'nın Finali Gerçekleştirildi

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Parlamenter Münazara Turnuvası"nın finali gerçekleştirildi.

Kentteki 20 okuldan 40 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 gün süren turnuvanın finali Kayseri Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı turnuvada, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gesi Şehit Mustafa Bulut Anadolu Lisesi ikinci, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, programda yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan ve finale kalan öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Öğrencilerle gurur duyduğunu ve onları hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Köse, öğrencilerin bu ülkenin en önemli değeri olduğunu vurguladı.

Yarışmanın önemine değinen Köse, münazara gibi yarışmaların öğrencilerin özgüvenini geliştirdiğini belirtti.