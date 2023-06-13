Kayseri'de lise öğrencisinin ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü yargılanıyor

Kayseri'de lise öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin öğrencinin ehliyetsiz olan sürücü arkadaşının yargılanmasına başlandı. Tutuksuz sanık A.K. (16) duruşmada pişman olduğunu söylerken, maktulün babası M.U. yaşananın cinayet olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de lise öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin öğrencinin ehliyetsiz olan sürücü arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.K. (16), maktul Y.U'nun (16) müşteki ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı yapıldı.

Sanık A.K'nin savunmasında, olay günü arkadaşları ile gezmek için buluştuğunu, araçla seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptığını belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Maktulün babası M.U'nun da olay anında sanığın oğlunu kaza yerinin karşısındaki 112 Acil Sağlık İstasyonu'na götürebilecekken bunu yapmadığını öne sürerek, yaşananın cinayet olduğunu belirttiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

A.K. idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı otomobil, 20 Ocak'ta Gaffar Okkan Bulvarı'nda bir tıra arkadan çarpmış, çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokak'a kadar sürmeye devam etmişti.

Kazada, otomobildeki Soğanlı Anadolu Lisesi öğrencisi Y.U. hayatını kaybetmiş, yaralanan sürücü ve B.Ö. ise hastaneye kaldırılmıştı.