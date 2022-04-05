Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler

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Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de lise öğrencisi arkadaşını bıçakla yaraladı

Kayseri'de lise öğrencisi şakalaştığı arkadaşını okulda bıçakla bacağından yaraladı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de lise öğrencisi şakalaştığı arkadaşını okulda bıçakla bacağından yaraladı.

İddiaya göre, Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören H.M. (15), okulda şakalaştığı arkadaşı M.A'yı (15) bıçakla bacağından yaraladı.

Okul arkadaşları tarafından öğretmenlere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı öğrenci Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.M. gözaltına alındı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel, Haberler

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