Kayseri'de LGS Heyecanı Başladı

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Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 19 bin 963 öğrencinin katılımıyla başladı. 16 ilçede 83 binada gerçekleştirilen sınavda velilerin heyecanlı bekleyişi dikkat çekti.

Kayseri'de LGS heyecanı başladı

KAYSERİ - Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı. İl genelinde 19 bin 963 öğrenci sınava girecek.

Kayseri'de 16 ilçede 83 binada bin 278 salonda LGS sınavı gerçekleştirilirken; öğrenciler erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Alkışlarla sınava gireceği salonlara uğurlanan öğrenciler; sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kayseri'de LGS sınavı yaklaşık 3 bin öğretmenin gözetiminde yapılırken; çocuklarını uğurlayan velilerin okul dışındaki heyecanlı bekleyişi de başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Güncel
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