Kayseri'de LGS Heyecanı Başladı
Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 19 bin 963 öğrencinin katılımıyla başladı. 16 ilçede 83 binada gerçekleştirilen sınavda velilerin heyecanlı bekleyişi dikkat çekti.
Kayseri'de LGS heyecanı başladı
KAYSERİ - Türkiye genelinde olduğu gibi Kayseri'de de Liselere Geçiş Sistemi sınavı başladı. İl genelinde 19 bin 963 öğrenci sınava girecek.
Kayseri'de 16 ilçede 83 binada bin 278 salonda LGS sınavı gerçekleştirilirken; öğrenciler erken saatlerde sınava girecekleri okullara geldi. Alkışlarla sınava gireceği salonlara uğurlanan öğrenciler; sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.
Kayseri'de LGS sınavı yaklaşık 3 bin öğretmenin gözetiminde yapılırken; çocuklarını uğurlayan velilerin okul dışındaki heyecanlı bekleyişi de başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Güncel