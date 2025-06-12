Kayseri'de LGS Hazırlık Kursları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 631 öğrenciye KAYMEK tarafından ücretsiz hazırlık kursu verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kayseri'de, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren 9 Gençlik Merkezinde, LGS sınavına hazırlanan 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere başarılar diledi.

Kentin her köşesinde eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kentimizin geleceği olan yavrularımızın donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezlerimiz, bu anlamda sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişim açısından da gençlerimize güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu yıl 631 öğrencimize KAYMEK Gençlik Merkezlerimizde LGS'ye yönelik ücretsiz kurs verdik. Şehrimizin 6. üniversitesi konumunda olan KAYMEK ile öğrencilerimizin LGS sürecinde en büyük destekçisi olduk. Sadece kurslarla değil, 7/24 açık kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle de evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.