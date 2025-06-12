Kayseri'de LGS Hazırlık Kursları Başladı

Kayseri'de, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren 9 Gençlik Merkezinde, LGS sınavına hazırlanan 631 öğrenciye ücretsiz hazırlık kursu verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Haziran'da yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere başarılar diledi.

Kentin her köşesinde eğitime katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kentimizin geleceği olan yavrularımızın donanımlı, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. KAYMEK Gençlik Merkezlerimiz, bu anlamda sadece akademik değil, sosyal ve kültürel gelişim açısından da gençlerimize güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu yıl 631 öğrencimize KAYMEK Gençlik Merkezlerimizde LGS'ye yönelik ücretsiz kurs verdik. Şehrimizin 6. üniversitesi konumunda olan KAYMEK ile öğrencilerimizin LGS sürecinde en büyük destekçisi olduk. Sadece kurslarla değil, 7/24 açık kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle de evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."