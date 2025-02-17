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Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı Projesi İncelemesi

Kayseri'de Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı Projesi İncelemesi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesinde başlatılan Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı projesinin çalışmalarını inceledi. Proje, bölgedeki yoğun yapılaşma ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2,5 kilometre uzunluğunda bir yol yapımını içeriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi İldem bölgesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde başlatılan "Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı" projesi çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, 2,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki yol yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, belediyenin yaptığı çalışmalarla çözüm üretip, altyapı hizmetlerini hayata geçirdiğini ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada 4'üncü Organize Sanayi Bölgemiz, Erciyes Organize diye nitelendirdiğimiz bu bölgededir. İldem bölgemizde yoğun bir yapılaşma ortaya çıkarken, Yeşilyurt Mahallemiz artık kabına sığmayan bir yaklaşım içerisinde konutlarla donandı. İnşaat malzemecilerimiz ve dostlarımız da bu bölgede gerçekten ticareten güzel işler yapıyor. Çevre yolumuzla İldem ve Yeşilyurt'u Gesi üzerinden bir ana arterle bağlantı sağlayacağı bir yolu hayata geçiriyoruz."

Büyükkılıç'a incelemesinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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