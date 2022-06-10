Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.

Gülük Mahallesi'nde bir koyunun kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kurdukları düzenekle kuyuya indi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan koyun sahibine teslim edildi.

Koyunun sahibi, ekiplere teşekkürlerini iletti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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