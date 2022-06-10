Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Kayseri'de kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri kurtardı
AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kuyuya düşen koyunu itfaiye ekipleri çıkardı.
Gülük Mahallesi'nde bir koyunun kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, kurdukları düzenekle kuyuya indi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılan koyun sahibine teslim edildi.
Koyunun sahibi, ekiplere teşekkürlerini iletti.
AA / Ramazan Kaya - Güncel