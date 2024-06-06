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Kayseri'de kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Kayseri'de bir evin bahçesindeki 20 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kedi yavrusu tedavi altına alındı.

Kayseri'de bir evin bahçesindeki 20 metre derinlikteki kuyuya düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde bulunan kuyudan kedi sesi duyan ev sahibi, durumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla indikleri 20 metrelik kuyuda kedi yavrusuna ulaştı.

Ekipler tarafından kuyudan çıkartılan kedi, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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