Kayseri'de kuyuya düşen dana itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir dana, 3 metrelik boş su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 metrelik boş su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hisarcık Mahallesi'nde hayvancılık yapan Eren Koca, "Nafiye" ismini verdiği dananın, evinin bahçesindeki kuyuya düşmesi üzerine itfaiyeye ihbarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.