Kayseri'de Kuyumcuya Soygun Girişimi Davası Başladı

Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soymaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanık hakim karşısına çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar O.Ç. ve H.D, müşteki O.Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık O.Ç. savunmasında, işsiz olduğunu ve yakınlarına 400-500 bin lira civarında borcu olduğunu söyledi.

Kanser hastası babasından para isteyemediğini belirten sanık, bu nedenle böyle yanlış bir yola girdiğini öne sürdü.

Pompalı tüfeği askerden sonra aldığını iddia eden sanık, "Tüfek boştu. Kar maskesini ise olaydan bir gün önce aldım. Kuyumcuda kız çocuğunu görünce aklıma kızım geldi. Olay yerinden kaçtım. Hiçbir şey almadım. Pişmanım, kendilerinden özür diliyorum." dedi.

Sanık H.D. ise diğer sanığın arkadaşı olduğunu ve borcu nedeniyle kendisine yardımcı olmaya çalıştığını iddia etti.

Olay yerine birlikte araçla geldiklerini ve kendisinin araçta kaldığını öne süren sanık, müştekiden özür dileyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Müşteki O.Ö. ise olay günü eşi ve 2 kızıyla iş yerinde olduğunu söyledi.

Sanık O.Ç'nin koşarak içeriye girdiğini ifade eden O.Ö, "Silahı kurdu. 'Şakam yok, altınları doldurun' dedi. Eşim, 'Kameralar çekiyor, sen ne yapıyorsun?' dedi. Sakin olmasını söyledim. Eşim tepki gösterince silahla eşimin üstüne gitti. Sonra uzaklaştı. Maddi olarak bir kaybım yok ama psikolojik olarak iyi değiliz. Canımıza kastetti, şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada müşteki O.Ö'nün eşi ve kızı da tanık olarak dinlendi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmaları için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Barış Manço Caddesi'nde 15 Mayıs'ta, girdiği kuyumcuda silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını isteyen kar maskeli O.Ç, iş yeri sahibi O.Ö. çekmeceyi açarken panikleyerek kaçmıştı.

Ekiplerce yakalanan O.Ç. ile arkadaşı H.D. tutuklanmıştı.