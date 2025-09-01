Kayseri'de Kuyumcudan Hırsızlık İddiasıyla Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de yaklaşık 3 yıl önce kuyumcudan 2 altın kolye çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 2022 yılında müşteri gibi girdiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kuyumcudan el çabukluğu ile toplam 15 gram ağırlığında 2 altın kolyeyi çaldığı iddia edilen A.E'yi (60) gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.