Kayseri'de Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.09.2023 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Kayseri çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ