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Kayseri'de Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın Kayseri'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.09.2023 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Kayseri çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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