Kuvvetli Rüzgar Kayseri'de Hasara Yol Açtı

Kayseri'de etkili olan kuvvetli rüzgar, binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi ve araçlarda hasara yol açtı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAYSERİ'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, araçlar devrildi ve ağaçlar yerinden söküldü.

Kentte öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bazı noktalarda bina çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Bazı araçlar da devrildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok araçta hasar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları dışarı çıkmamaları ve dikkatli olunması konusunda uyardı.

