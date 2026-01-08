Kuvvetli Fırtına Sonucu Otomobilin Üzerine Ağaç Devrildi
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir çam ağacı devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobilde hasar meydana geldi.
Kentte akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı yer yer 90 kilometreye kadar çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilin üzerine çam ağacı devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar oluşurken, ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel