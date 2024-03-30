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Kayseri'de kuş cenneti kendine hayran bıraktı

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Kayseri'de kuş cenneti kendine hayran bıraktı

KAYSERİ - 301 kuş türünün bulunduğu ve "kuş cenneti" olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı havadan görüntülendi.

301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye'den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri'de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı da baharın gelmesiyle birlikte yeşile boyandı.

Havadan görüntülenen park, kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilhisar Kayseri Yahyalı Develi Afrika Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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