Kayseri'de Kurumsal Aidiyet Eğitim Programı Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı iş birliğinde personele yönelik "Kurumsal Aidiyet Eğitim Programı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programının açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, kurum içi eğitimleri önemsediklerini ve farklı alanlarda bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kurumsal aidiyetin çalışan mutluluğu ve iş verimi açısından son derece önemli olduğunu aktaran Soyak, "Aidiyet duygumuz dünyaya geliş anından itibaren aileyle başlıyor. Daha sonra bu aidiyet duygumuz gelişerek mahallede, okulda büyüyerek nihayetinde iş yerine geldiğimizde iş yeri aidiyeti ile başlıyor. Aidiyet duygusu, sadece kurumsal gelişimi değil, insanların kendi gelişimini de etkileyen çok önemli bir unsur. Aidiyet duygusunun gelişimi açısından böyle bir eğitim düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz da "Kurumsal Aidiyet Eğitim Programı"nun ilkini Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirdiklerini, eğitimlerin ilçe belediyeleriyle devam edeceğini kaydetti.