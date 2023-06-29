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Kayseri'de Kurbanlık Keçiye Otomobil Çarptı

Kayseri'de Kurbanlık Keçiye Otomobil Çarptı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sahibinden kaçan bir kurbanlık keçiye otomobil çarptı. Olay yerine gelen polis ekibi, yaralı keçiye ilk müdahaleyi yaparak tedavi için belediye kliniğine götürdü.

Kayseri'de sahibinden kaçtıktan sonra bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kurbanlık keçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekibi yaptı.

Merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçiye, Sivas Caddesi'nde 38 ABA 139 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Melikgazi Belediyesi veteriner ekibi sevk edildi.

Polisler, kurbanlığa şişeyle su içirdi.

Yaralı keçi, tedavisi için belediye ekiplerince kliniğe götürüldü.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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