Kayseri'de Kurban Kesmeye Giderken Kaza: Sürücü Yaralandı
Kayseri'de kurban kesmeye giderken otomobilinin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de kurban kesmeye giderken otomobilinin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
E.Ö. (60), 38 DK 486 plakalı otomobiliyle kurban kesim yerine giderken Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nda aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.