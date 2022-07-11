Kayseri'de kurban etinden sucuk yapma geleneği sürüyor

Kayseri'de vatandaşlar, kurban etlerini "irişgirik" denilen yöresel sucuktan yaparak değerlendiriyor.

Kurbanlarını kesen vatandaşlardan bazıları, kıyma çektirdikleri etleri özel baharatlarla yoğurup evlerinde sucuk yapıyor, bazıları da karışımı kasaplarda hazırlatarak kurban etlerini yöresel lezzete dönüştürüyor.

Hürriyet Mahallesi'nde kasaplık yapan Mehmet Dayıoğlu, vatandaşların getirdiği etleri çektikten sonra özel baharatlarla yoğurup, hazırladığı karışımı salamura bağırsaklara dolduruyor.

AA muhabirine konuşan Dayıoğlu, Kayseri'de kurban etlerinden sucuk yapma geleneğinin sürdüğünü söyledi.

Sucuk fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl ilgiyi daha yoğun olduğunu aktaran Dayıoğlu, şunları kaydetti:

"Özel baharat karışımımızı kullanıyoruz. Vatandaş etini getiriyor, kıyma olarak çekiyoruz, baharatlıyoruz, yoğuruyoruz, gerçek salamura bağırsağa dolduruyoruz. Müşteriye mevsimine göre saklama talimatı veriyoruz. Yazın ekşimemesi için uyarılarda bulunuyoruz. Doldurulmuş sucuk 3 gün boyunca buzdolabının alt kısmında saklanmalı. Saat 22.00-24.00 arası dışarıda serin yere asılmalı. Serinlikte kendini çekiyor. 3 günün sonunda her boğumuna ekşimemesi için çatal batırılır. Kolay kesilmesi için de oklavayla sıklaştırılır. Sonrasında buzluğa konulabiliyor."

Dedelerinden öğrendikleri yöntemi yıllardır uyguladıklarını anlatan Dayıoğlu, "Bazı şehirler biz iyiyiz filan diyor ama Kayseri bu işin piridir. 'İrişgirik' dediğimiz sucuğu üretiyoruz. Formülüyle de havasıyla da bizim Kayseri sucuğuna hiçbiri uymaz. 5 güne kadar alım yapıyoruz, soğuk hava depolarında etleri saklıyoruz. Alımı durdurup sonra da yapıma devam ediyoruz. Ailece yaklaşık 200 yıldır kasabız. Sucuklarımızı Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İç piyasada sadece kasap dükkanımızda satıyoruz. İnsanlar daha önce evlerinde el çevirme makinelerinde yaparlar, iplikle bağlayıp boğumlulardır. Kayseri'de herkes bu işi bilir. Sadece Kayseri'den değil, Nevşehir, Niğde gibi çevre şehirlerden müşterimiz gelir." ifadelerini kullandı.

Sucuk yaptırmaya gelen Ahmet Mollaoğlu da her yıl kurban etini bu şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Sucukta baharat miktarının önemli olduğuna dikkati çeken Mollaoğlu, sarımsak, biber, kimyon ve karışık baharatların sucuğu lezzetlendirildiğini ifade etti.

Eskiden evlerde sucuk doldurmak için elle çevrilen kıyma makinelerinin kullanıldığını belirten Mollaoğlu, şöyle konuştu:

"O zamanki şartlarda hayvanlar küçüktü, eve gelen hisse de küçüktü. Bu etin birazı sucuk yapılırdı. Şimdi hayvanlar büyük ve hisseler de arttı, et çoğaldığı için bunu evde sucuk haline getirmek zor. Biz de kasaba getiriyoruz. Burası profesyonel şekilde sucuk yapıyor, eti veriyorsunuz, sucuğu alıyorsun. Çocukluğumdaki sucuğun lezzeti neyse şimdi de aynısını alıyorum. Katkı maddesi yok. Bir Kayserili olarak sucuğu, pastırmayı çok iyi bilirim. Burada doğal yapılıyor. Eti sinirleri alınıyor, en güzeli de bu. Merdiven altı imalatçılardan vatandaşımız uzak dursun. Berber de terzi de kasap da işini yapsın."