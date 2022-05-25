Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de kümese giren tilki ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kümese giren tilki, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kümese giren tilki, ekipler tarafından doğaya salındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuzlar Mahallesi'nde bir tavuk kümesine giren tilkiyi fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, tavuklara zarar vermeden tilkiyi bulunduğu kümesten çıkarttı.

Tilki daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, 112 Acil Çağrı, Kayseri, Tavuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title