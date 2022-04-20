Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza - Haberler

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Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı - Gökay Sanlı - Güncel
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Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin TL ceza

KAYSERİ'de, polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye 41 bin 837 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince 5 adrese düzenlenen baskında, kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye 41 bin 837 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Yakalanan 23 kişiye toplam 41 bin 837 TL ceza uygulandı, kumarda oynanan paralara da el koyuldu. 5 iş yeri sahibine ise 'Kabahatler Kanunu' gereğince ceza kesildi, işletmeleri kapatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gökay Sanlı - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Polis, Güncel, Haberler

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