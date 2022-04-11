Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı - Haberler

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Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen 30 işletmede 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi, 3 iş yerinin kapatılması için işlem başlatıldı.

Kayseri'de kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza uygulandı

AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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