Kayseri'de kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet ve Alsancak mahallelerindeki 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 17 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, 1290 lira ile oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza kesildi.