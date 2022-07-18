Kayseri'de KPSS kursu kayıtları başladı Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için ücretsiz kurs düzenleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) için ücretsiz kurs düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimiyle birlikte KPSS'ye hazırlık sürecinde ücretsiz kurs verecek. Kurs, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 18.00-20.30, salı, perşembe, cumartesi günleri saat 09.30-12.00 ve salı, perşembe, cumartesi günleri saat 13.30-16.00'da olacak şekilde üç grup halinde düzenlenecek. Kursta katılmak isteyenler başvurularını internet üzerinden yapabilecek. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri KPSS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de KPSS kursu kayıtları başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.