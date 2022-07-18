Kayseri'de KPSS kursu kayıtları başladı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için ücretsiz kurs düzenleniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) için ücretsiz kurs düzenleniyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimiyle birlikte KPSS'ye hazırlık sürecinde ücretsiz kurs verecek.
Kurs, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 18.00-20.30, salı, perşembe, cumartesi günleri saat 09.30-12.00 ve salı, perşembe, cumartesi günleri saat 13.30-16.00'da olacak şekilde üç grup halinde düzenlenecek.
Kursta katılmak isteyenler başvurularını internet üzerinden yapabilecek.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel