Kayseri'de kovalamaca sonucu uyuşturucu madde bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kovalamaca sonucu durdurulan araçta 100 gram uyuşturucu madde bulundu. Bulunan materyallere el konulurken, araç içerisinde bulunan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çalışmalarda, kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenen bir araç kovalamaca sonucu durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 100 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, araç içerisinde bulunan şahıslar hakkında da işlem başlatıldı. - KAYSERİ