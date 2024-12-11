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Kayseri'de Kovalamaca: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Kovalamaca: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların çeşitli suçlardan arandığı ve araçta sahte plaka kullandığı belirlendi.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki O.Y. ve O.C.Y. kaçmaya başladı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atasözü Sokak'ta aracı bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheliler, Mithatpaşa Sokak'ta yakalandı.

Zanlıların çeşitli suçlardan arandığı ve araçta sahte plaka kullanıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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